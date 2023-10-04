Роман «Муравьиный бог: реквием» получил премию «Ясная Поляна»
Крупнейшая российская литературная премия «Ясная Поляна» досталась писательнице Алесандре Николаенко за роман «Муравьиный бог: реквием» в номинации «Современная русская проза». Церемония награждения прошла в среду, 4 октября, в Бетховенском зале Большого театра.
«Я буду рад за любого из шестерых [финалистов], но особенно рад за нашего лауреата. Саша Николаенко, «Муравьиный бог: реквием», — передает ТАСС слова председателя жюри, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.
Помимо этого, в номинации «Иностранная литература» лауреатом премии стал северомакедонский драматург Венко Андоновский за книгу «Пуп света».
За перевод произведения на русский язык награду вручили Ольге Панькиной.
Книга Алесандры Николаенко «Муравьиный бог: реквием» была опубликована в сентябре 2022 года. Роман рассказывает о мальчике по имени Петя, который остался без родителей и живет с бабушкой Верой и парализованным дедом. По словам рецензентов, в сюжете раскрываются такие темы, как нелюбовь под видом любви, власть сильного над слабым, ложь и самообман, представляющими якобы благие цели, а также эгоизм жертвенности.