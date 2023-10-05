15 лет Нижегородскому онкологическому научному центру

5 октября 2008 г. начал свою работу Нижегородский онкологический научный центр.

Некоммерческая организация Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» работает в регионе уже 15 лет. За это время оказана адресная помощь более чем 500 детям на сумму свыше 260 млн. рублей.

«Из своего почти 50-летнего опыта в медицине я точно знаю: онкологическое заболевание – не приговор. При своевременной диагностике чаще мы говорим о благоприятном прогнозе. Но лечение онкологических заболеваний – одно из самых дорогостоящих направлений современной медицины. Поэтому без благотворительных фондов здесь не обойтись, такова практика во всем мире. Создавая «НОНЦ», мы планировали многомерный проект для пациентов и их семей, врачей, ученых. Я рад, что фонд живет и развивается, помогает решать одну из самых серьезных болезненных проблем, помогает бороться с детской онкологией», - считает один из учредителей фонда, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Терентьев.

Фонд НОНЦ не ограничивается сбором средств для подопечных. Ведется масштабная гуманитарная работа. В частности, создано и развивается сообщество родителей, столкнувшихся с детской онкологией. Сейчас в сообществе состоит более 350 семей.

За 15 лет проведено более 1800 психологических консультаций для подопечных и членов их семей и более 2000 мероприятий в рамках программы «Нескучные будни», направленной на организацию досуга детей в больнице.

Более 120 детей, победивших онкологию, уже 7 лет ежегодно вместе со своими семьями участвуют в спортивных соревнованиях и развлекательных мероприятиях в рамках реабилитационного проекта Нижегородские игры «Мы-победители!» (при поддержке ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

Проведено 19 акций по сдаче крови на типирование для федерального регистра доноров костного мозга. Нижегородские акции стали самыми массовыми в России. Всего в регистр привлечено 11 417 доноров, и уже известно о 18 совпадениях: участники нижегородских акций стали реальными донорами и подарили шанс на жизнь тяжело больном людям.

Для медицинского персонала проведено 9 обучающих мероприятий.

Фонд НОНЦ является грантополучателем: всего реализовано 6 грантов на сумму свыше 20 млн рублей. «НОНЦ отчитывается за каждую копейку, полученную от благотворителей. Безупречная репутация фонда позволяет расширять круг жертвователей и эффективно привлекать средства для борьбы с детской онкологией», - подчеркнула Ирина Жирнова, заместитель исполнительного директора Фонда «НОНЦ».