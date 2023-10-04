СМИ сообщили о планируемом визите премьер-министра Ирака в Москву
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует посетить столицу России 10–11 октября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters 4 октября.
«Судани покинет Ирак 9 октября, встретится с Путиным 10 октября и проведет рабочие встречи 11 октября, сообщил источник в правительстве», — сообщает издание.
Премьер-министр собирается обсудить в ходе встреч политическое и экономическое сотрудничество между странами.
Ранее, 21 сентября, глава иракского МИДа Фуад Мухаммед Хусейн на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Ирак заинтересован в содействии со стороны России в ремонте старых вооружений, однако этому мешают западные санкции.
Он отметил, что в настоящее время Багдад фактически не сотрудничает с Москвой в военной сфере, но раньше иракская армия в основном была вооружена российским оружием.
В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Ирак с двухдневным визитом. В Багдаде Лавров встретился с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Ас-Судани, а также с председателем парламента Мухаммедом Хальбуси и со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений в сфере экономики, а также международной и региональной проблематики.
По итогам визита глава МИД РФ сообщил, что Москва и Багдад планируют перейти на оплату поставок нефти в валютах «надежных стран» и таким образом уйти от доллара в двусторонних экономических отношениях.