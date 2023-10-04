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ВС РФ вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы (ВС) России восстановили полный контроль над островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив в Херсонской области. Об этом сообщили командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» в среду, 4 октября.

«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля», — сообщил «РИА Новости» командир взвода с позывным Курск.

Он добавил при этом, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оставляют ежедневных попыток прорваться на эти острова, а через них на левый берег Днепра.

«Это не только про массированное наступление, это про высылание диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций, проведение радиоэлектронной разведки. [Противник] старается изо всех сил прощупать слабые стороны, чтобы туда ударить главными силами», — пояснил боец.

Заместитель командира взвода с позывным Бегемот, в свою очередь, отметил, что находящиеся в этом районе российские военные круглосуточно ведут пристальное наблюдение.

«Там меньше техники и всего остального, очень хорошая слышимость, лодку слышно издалека, особенно ночью», — заявил Бегемот.

По его словам, когда боевики ВСУ обнаруживают свое присутствие, российские военные сразу же передают данные об их передвижениях на наблюдательный пункт. Там фиксируются координаты нахождения плавсредств противника, после чего артиллерия или ударные дроны бьют по врагу.

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В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики наращивают группировку войск и техники в регионе для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на его левый берег. Он уточнил, что российская сторона знает о действиях противника и ведет уничтожение всех групп ВСУ, которые пытаются высадиться на многочисленных островах акватории реки.

В конце сентября Сальдо отмечал, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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