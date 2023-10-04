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Байден заявил о способности США выделить Украине еще один пакет помощи

Байден: США могут предоставить Украине еще один пакет помощи
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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У властей США есть средства на еще один транш помощи Киеву без использования дополнительных средств, заявил американский президент Джо Байден в ходе официального брифинга 4 октября.

Президент отметил, что у правительства есть и другие способы выделения помощи Киеву, но он не собирается вдаваться в подробности.

Помимо этого, Байден заявил, что в скором времени ожидается «большое выступление», посвященное помощи Украине.

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Ранее, 3 октября, стало известно, что американский президент планирует созвониться с союзниками, чтобы заверить в поддержке Украины после того, как конгресс исключил из законопроекта о расходах помощь Киеву в размере $6 млрд.

30 сентября Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.

29 сентября американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Днем ранее, 28 сентября, правительство США отклонило две поправки к бюджету по обороне, связанные с Украиной. Первую из них предложил республиканец Мэтт Гетц. Она состояла в прекращении выделения средств на военную помощь из бюджета страны. Вторая была предложена республиканцем Энди Биггсом, выступающим за исключение пункта о выделении киевским властям $300 млн.

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