Байден заявил о способности США выделить Украине еще один пакет помощи
У властей США есть средства на еще один транш помощи Киеву без использования дополнительных средств, заявил американский президент Джо Байден в ходе официального брифинга 4 октября.
Президент отметил, что у правительства есть и другие способы выделения помощи Киеву, но он не собирается вдаваться в подробности.
Помимо этого, Байден заявил, что в скором времени ожидается «большое выступление», посвященное помощи Украине.
Ранее, 3 октября, стало известно, что американский президент планирует созвониться с союзниками, чтобы заверить в поддержке Украины после того, как конгресс исключил из законопроекта о расходах помощь Киеву в размере $6 млрд.
30 сентября Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.
29 сентября американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.
Днем ранее, 28 сентября, правительство США отклонило две поправки к бюджету по обороне, связанные с Украиной. Первую из них предложил республиканец Мэтт Гетц. Она состояла в прекращении выделения средств на военную помощь из бюджета страны. Вторая была предложена республиканцем Энди Биггсом, выступающим за исключение пункта о выделении киевским властям $300 млн.