Байден обеспокоился возможным отказом конгресса продолжать помогать Киеву

Президент США Джо Байден в среду, 4 октября, заявил журналистам, что его тревожит перспектива возможного отказа со стороны конгресса продолжать оказывать помощь Украине.

Его спросили о том, вызывает ли у него озабоченность происходящая в палате представителей конгресса турбулентность в свете выделения нового финансирования на нужды Киева.

«Дисфункция всегда вызывает у меня беспокойство», — сказал на это Байден, добавив при этом, что большинство членов палаты представителей и сената от обеих партий говорили, что поддерживают финансирование Украины.

Он также заявил, что вскоре выступит с ключевой речью о важности поддержки Украины, поскольку политические беспорядки в конгрессе угрожают сорвать помощь Киеву.

«Я очень скоро объявлю о важной речи, которую собираюсь произнести по этому вопросу и о том, почему для Соединенных Штатов и наших союзников критически важно, чтобы мы выполняли свои обязательства», — сообщил Байден, чьи слова приводит издание Barron's.

В ходе общения с журналистами американский лидер также отказался уточнить, обещал ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить ракеты ATACMS.

«Я разговаривал с Зеленским, и всё, о чем он просил, мы проработали», — уклончиво ответил президент США.

Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины со стороны Вашингтона. Он также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу.

Тогда же сенатор Алексей Пушков заявил, что раскол в конгрессе по вопросу поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую». Таким образом сенатор высказался об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти — первого в истории США случая смещения спикера нижней палаты.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.