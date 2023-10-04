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Bild сообщила об отсутствии у ФРГ планов передать Украине Taurus в ближайшее время

Bild: власти ФРГ не планирует поставлять ракеты Taurus Украине «в обозримом будущем»
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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство ФРГ в обозримом будущем не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом 4 октября пишет Bild, ссылаясь на источники в берлинском и киевском правительствах.

Газета сообщает, что Германия не направляла Украине официальный отказ и поэтому остается возможность осуществить передачу в будущем, хотя это и маловероятно.

Издание утверждает, что на переговорах Берлин заверил киевские власти в намерении сделать всё возможное для усиления противовоздушной обороны Украины и, вероятно, отправить больше ракет для систем Patriot.

Помимо этого, Bild отмечает, что Германия не спешит поставлять Taurus исходя из опасений, что ими будут наноситься удары по Крымскому мосту.

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Ранее, 1 октября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран о том, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России и настаивала на срочных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что в случае таких поставок «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

В тот день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может привести к началу войны в ФРГ, в которой она сама будет виновата. Он уточнил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus еще не принято. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений.

Их поставки были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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