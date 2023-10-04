Мумия пенсионерки пролежала девять месяцев в квартире в Москве
В московской квартире на бульваре Рокоссовского 3 октября было найден мумифицированное тело женщины, которое пролежало не менее девяти месяцев, сообщает источник «Известий».
В полицию обратился мужчина, который заявил, что его соседка долгое время не выходит на связь.
«Прибывшие по ее месту жительства полицейские обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. После ее вскрытия, в малой комнате обнаружили тело 74-летней женщины», — сообщил собеседник редакции.
Тело лежало на полу без видимых признаков насильственной смерти.
Ранее, 18 сентября, в Приморском районе Санкт-Петербурга было найдено тело пенсионерки с рваной раной на шее.
В руках умершей была зажигалка. На месте происшествия присутствовал запах пороха. В карманах куртки женщины обнаружили записку с ее персональными данными и контактным телефоном мужчины. По предварительной информации, погибшая находилась на месте с неизвестным, у которого в руках была коробка. После этого очевидцы услышали звук взрыва. Было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.