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МИД РФ потребовал запустить арбитраж из-за задержки США виз дипломатам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва требует немедленно запустить арбитраж в отношении Вашингтона из-за задержки выдачи виз для российских дипломатов, заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов 4 октября на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран «ядерной пятерки», организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», — говорится в заявлении Воронцова.

США этими действиями пытаются сорвать председательство России в этом международном формате, отметил дипломат.

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В этот же день ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки».

Консультации «ядерной пятерки» должны пройти в рамках заседания первого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что в них примут участие представители России, США, Великобритании, Франции и Китая.

29 сентября в Совете ООН по правам человека (СПЧ) 11 стран-участниц заявили, что невыдача и задержка с выдачей виз участникам мероприятий ООН являются теневой формой репрессий против представителей гражданского общества.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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