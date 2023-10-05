В Москве назвали российские регионы-лидеры по экспорту

Лидером конкурса «Экспортер года» среди российских регионов стала Новосибирская область — у нее шесть призовых мест. Вторую позицию заняла Московская область (пять призовых мест). Третью строчку разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области (по четыре места).

По словам первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, по итогам 2022 года российский товарный экспорт установил исторический рекорд, составив почти $600 млрд. «Вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг высокого уровня почти в $200 млрд», — добавил он.

Всего в конкурсе было 20 номинаций. На участие в нем поступило свыше 1,5 тыс. заявок — их подавали крупные промышленные предприятия, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Победителей назвали в Москве 3 октября.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина обратила внимание на то, что количество желающих принять участие в конкурсе растет с каждым годом. Экспортеры, отметила Никишина, стремятся получить признание на федеральном уровне, поэтому участие в конкурсе для них — «это серьезная мотивация».

С этим утверждением согласился и президент общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин: «Это, конечно, еще и мощнейший стимул двигаться дальше, не бояться барьеров, находить партнеров в других странах, а для малого и среднего бизнеса эти партнеры точно есть».

Церемония награждения победителей состоится 19 октября на форуме «Сделано в России». Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторы — Российский экспортный центр, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минкомсвязи России.