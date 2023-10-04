ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Один из украинских диверсантов, которых поймали при попытке проникнуть на территорию Крыма, рассказал о целях их вылазки. Соотвествующие кадры опубликовала ФСБ в среду, 4 октября.
«Цель высадки — поставить украинский флаг и сказать, что главное управление разведки зашло в Крым», — сказал взятый в плен диверсант.
Мужчина сообщил, что украинская группа прибыла к Крыму из населенного пункта Вилково Одесской области. Они передвигались на скутерах и катере. Всего в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) было 16 человек.
Кроме того, на записи задержания виден флаг, который изъяли у диверсантов. На нем присутствует надпись «Артан», принадлежащая спецподразделению украинской разведки.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России пресекли попытку десантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Крым в северо-западной части акватории Черного моря. Сообщалось, что украинские диверсанты следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Позднее в ФСБ сообщили о захвате украинской ДРГ и их последующем допросе.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.