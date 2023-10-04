МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии

В МИД Германии заявили, что принимают к сведению слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что удары по немецким оборонным заводам могут расцениваться Москвой как законные, если Берлин поставит Киеву ракеты Тaurus. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в среду, 4 октября, на брифинге.

«Мы принимаем к сведению такие заявления, на этом всё», — сказала она.

Представитель германского МИДа добавила, что власти ФРГ призывают Россию «свернуть специальную военную операцию на Украине и воздержаться от угроз».

1 октября Медведев прокомментировал заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран, в котором она утверждала, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России и настаивала на срочных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые позволят наносить удары по российской территории. Медведев отметил, что в случае таких поставок «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

Тогда же бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Он отметил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

К такому же выводу пришел и советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, указав на то, что бундестагу «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Россией и тем самым открыть новый фронт, по сути развязав третью мировую войну.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus еще не принято. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.