Глава «Россетей» рассказал о проектах федерального значения в Пермском крае

Деятельность компании «Россети» в Пермском крае сфокусирована на обеспечении надежного электроснабжения региональных потребителей и на проектах, имеющих значение для всей страны, заявил глава компании Андрей Рюмин.

По данным гендиректора компании «Россети», всего в 2023 году группа направит порядка 7 млрд рублей на финансирование проектов в Пермском крае, на следующий год объем инвестиций запланирован на уровне свыше 8 млрд рублей. В общей сложности будет введено в работу более 1,3 тыс. км линий электропередачи и около 420 МВА новой трансформаторной мощности.

«До 2024 года проведем реконструкцию сетевой инфраструктуры 6-110 кВ в зоне строительства скоростной автотрассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург», — сказал Рюмин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Также в числе ключевых мероприятий инвестиционной программы — модернизация энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение Березниковско-Соликамского промышленного узла.

Глава компании отметил, что в этом году Пермь отпраздновала 300-летие. Энергетики группы «Россети» участвовали в подготовке к юбилею, обеспечив электроэнергией новые спортивные, культурные, транспортные, социальные объекты. Результаты этой работы важны и для качественного электроснабжения города в перспективе, уточнил Рюмин.

Также завершаются мероприятия для технологического присоединения к сетям здания Пермской художественной галереи. Комплекс будет запитан от трансформаторной подстанции с панорамным остеклением, позволяющим увидеть оборудование.

Рюмин добавил, что в настоящее время первоочередной задачей также является подготовка сетевой инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок: к 1 октября все основные мероприятия завершены, запасы оборудования и комплектующих сформированы. Плановая стоимость ремонтной программы в Пермском крае в этом году составила порядка 2,5 млрд рублей.

Махонин, в свою очередь, подчеркнул, что краевые власти заинтересованы в развитии энергетической отрасли в регионе и поддерживают внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества услуг для населения и предприятий.

«Новые инфраструктурные и промышленные объекты Прикамья нуждаются в дополнительных мощностях. Для того чтобы эту потребность закрыть, нужно постоянно актуализировать инвестиционную программу «Россети Урал – Пермэнерго». Электросетевой комплекс региона должен развиваться с учетом новых потребностей», — отметил глава Прикамья.