Строительство новой поликлиники началось в подмосковном Ногинске
В Ногинске (Московская область) началось строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену. Об этом сообщает региональное министерство строительного комплекса.
«В настоящее время на объекте выполняются работы подготовительного этапа — ведется обустройство строительной площадки, установка ограждения, обустройство мест складирования материалов», — говорится в сообщении.
Площадь трехэтажного здания составит 13 тыс. кв. м. Согласно проекту, в нем разместят терапевтическое и педиатрическое отделения с кабинетами профильных специалистов, смотровой фильтр-бокс с отдельным входом, кабинеты неотложной помощи, лаборатории, дневной стационар, помещения охраны и колясочную.
На прилегающей территории появятся детские игровые площадки, зоны отдыха и парковка. Также запланировано проведение озеленительных работ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Завершить его планируется в 2025 году.