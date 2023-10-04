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Суд приговорил жителя Крыма к восьми годам за попытку госизмены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены, к восьми годам колонии. Решение вынесено 4 октября.

«Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок 8 лет», — передает слова судьи корреспондент ТАСС.

В этот день состоялись прения сторон, во время которых прокурор просил суд назначить мужчине наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. При этом защитник просил смягчить обвиняемому наказание. Круглов раскаялся в содеянном.

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Ранее, 14 апреля, сообщалось, что Круглова обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к госизмене») и частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

В 2018 году Круглов уже привлекался к ответственности, когда правоохранительные органы обнаружили у него две кустарные бомбы с поражающими элементами, замаскированные под термос и бутылку. Также выяснилось, что Круглов, будучи язычником, публиковал в социальных сетях призывы к расправе над отдельными лицами по признаку религиозной принадлежности.

Тогда мужчину признали виновным в ношении самодельных взрывных устройств и экстремистских высказываниях и приговорили к лишению свободы сроком на год и восемь месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.

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