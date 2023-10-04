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В центре Примакова оценили влияние деятельности USAID на отношения Грузии и США

Лорткипанидзе назвал цинизмом позицию США о подготовке переворота в Грузии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заявление США о том, что Агентство международного развития (USAID) не финансировало подготовку беспорядков в Грузии, является циничным. Об этом 4 октября в разговоре с «Известями» заявил директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.

По его словам, в настоящий момент организация USAID действует в отношении Грузии как стратегический партнер под лозунгом помощи общественности. Однако в то же время данные спецслужб и правоохранительных органов Грузии говорят о финансировании со стороны организации в прямом перевороте против конституционного строя страны.

«Вместо того чтобы USAID и представительство правительства США в лице посольства говорили бы о необходимости наблюдать за событиями следствия, они внаглую заверяют, что никакого финансирования в отношении переворота не было, а это их легитимное право и это в рамках стратегического партнерства между США и Грузией. Я думаю, что это просто цинично», — заявил Лорткипанидзе.

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1 октября Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что граждане Сербии Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в республику 25 сентября по приглашению USAID. По информации СГБ, они проводили тренинги в одной из столичных гостиниц с участием неправительственных организаций и гражданских активистов для подготовки революции. Фигурантов уже допросили.

Позднее грузинская сторона потребовала от Вашингтона объяснить вопрос финансирования Агентством международного развития тренингов в стране с участием граждан Сербии. В ответ на что в американском посольстве назвали предъявленные обвинения ложными.

Между тем глава грузинской партии «Консервативное движение» Шота Мартыненко выразил мнение «Известиям», что о вероятности госпереворота его партия говорила с марта текущего года. По его словам, еще тогда стало ясно, что Украина не одержит победу в конфликте с Россией, в связи с чем Запад захочет открыть в Грузии второй фронт.

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