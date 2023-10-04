На Украине рассказали о поиске способов вернуть уехавших из страны военнообязанных

Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно выехали за границу, заявил 4 октября изданию «Украинская правда» министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

«Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость — и моральную, и юридическую — привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально», — отметил он.

По его словам, власти ищут золотую середину, чтобы вернуть военнообязанных в страну.

Так, нелегально выехавшим за границу грозит наказание в виде административного штрафа. При этом Клименко не стал исключать и уголовную ответственность.

Ранее, 5 сентября, представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что ежедневно около 20–30 человек пытаются незаконно покинуть страну. Он отметил, что в основном задерживают мужчин призывного возраста — от 18 до 60 лет. Им ограничен выезд из Украины.

Обозреватель Стивен Брайен тогда же в статье для издания Asia Times отметил, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста. В Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать мужчин, годных к военной службе.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.