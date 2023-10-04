Барельеф XII века с изображением Христа обнаружили в Рязанской области

В Рязанской области обнаружен барельеф Христа XII века из уничтоженного храма великомученицы Параскевы Пятницы. Примерно 80 лет он являлся частью фундамента гаража, сообщает пресс-служба Рязанской епархии в своем Telegram-канале.

Находка была сделана 1 октября, сразу же после начала работ по обследованию фундамента. Примерная датировка барельефа — XII век. Также на месте были найдены фрагменты белокаменной резьбы, пишет РИА «7 новостей».

Храм великомученицы Параскевы Пятницы в селе Толпино домонгольской постройки был уничтожен 80 лет назад. Кирпич пошел на строительство в селе Семион стен колхозной конюшни, а белые камни — на фундамент гаража и конюшни. В 2007 году начались работы по поиску остатков храма. Конюшню разобрали и построили из кирпича и блоков часовню у Боголюбской церкви в селе Семион.

«В 2010 году гараж еще существовал, поэтому фундамент обследовали только снаружи, искали барельефы из Деисусного чина. Нашли тогда части с изображениями пророка Иоанна Предтечи и двух Архангелов», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

В 2022 году гараж снесли, появилась возможность продолжить поиски, уточняет 62INFO.ru. Так и обнаружили центральную часть барельефа с изображением Иисуса Христа, которой более 1 тыс. лет.

Находки будут переданы в епархиальный музей «Древлехранилище».