«Факел» обыграл ЦСКА в матче группового этапа Кубка России
Воронежский «Факел» обыграл по пенальти московский ЦСКА в пятом туре группового этапа Кубка России по футболу.
Матч состоялся 4 октября на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев поля мяч забил Руслаг Магаль на 80-й минуте, у гостей отличился Милан Гаич на 88-й.
В серии пенальти игроки «Факела» реализовали четыре удара, в то время как ЦСКА были дважды точны и дважды пробили мимо ворот.
В турнирной таблице группы A ЦСКА занимает второе место с 8 очками, «Факел» идет третьим с 5 баллами, отмечает «Газета.Ru». Лидирует в группе «Оренбург», набравший 11 очков.
Накануне «Зенит» одержал победу со счетом 2:1 над калининградской «Балтикой» в пятом туре группового этапа Кубка России. Санкт-петербуржцы после этого обошли «Балтику» и возглавили турнирную таблицу своей группы.