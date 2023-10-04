Пашинян заявил о готовности подать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если будет уверен, что с его уходом будут решены все проблемы в стране. Это 4 октября Пашинян сказал в парламенте страны, отвечая на вопрос депутата от блока «Армения» Мгера Саакяна.

«Если моим уходом все вызовы будут нейтрализованы, то я это сделаю. Я не цепляюсь за кресло. Но все мои анализы показывают, что в таком случае [отставки] произойдет обратное», — передает слова Пашиняна армянское издание News.am.

Глава армянского парламента отметил, что премьер-министра должен выбирать народ Армении. Он напомнил, что подавал в отставку дважды после прихода к власти и в обоих случаях был переизбран на пост премьер-министра.

Ранее, 21 сентября, армянская газета Hraparak сообщила, что Пашинян не собирается подавать в отставку из-за ситуации в Нагорном Карабахе или каких-то других обстоятельств. Такое обращение к узкому кругу лиц премьер Армении сделал на фоне протестов армян, требующих спасти Нагорный Карабах и выступающих за отставку Пашиняна.

За день до этого, 20 сентября, бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии армянской оппозиции «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил о начале процесса отстранения от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Он добавил, что совместно с оппозиционными партиями разработан поэтапный план отстранения Пашиняна и его команды от власти.

В тот же день начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко заявил «Известиям», что Пашинян является виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), так как Армения зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге, подписав четырехстороннее соглашение в Праге.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября. Жители Нагорного Карабаха стали покидать территорию. По последним данным, из региона в Армению переехало более 100 тыс. жителей.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.