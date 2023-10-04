Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Пашинян заявил о готовности подать в отставку

Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию
0
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если будет уверен, что с его уходом будут решены все проблемы в стране. Это 4 октября Пашинян сказал в парламенте страны, отвечая на вопрос депутата от блока «Армения» Мгера Саакяна.

«Если моим уходом все вызовы будут нейтрализованы, то я это сделаю. Я не цепляюсь за кресло. Но все мои анализы показывают, что в таком случае [отставки] произойдет обратное», — передает слова Пашиняна армянское издание News.am.

Глава армянского парламента отметил, что премьер-министра должен выбирать народ Армении. Он напомнил, что подавал в отставку дважды после прихода к власти и в обоих случаях был переизбран на пост премьер-министра.

Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт
Азербайджан заявил об «антитеррористических мероприятиях», Армения «не участвует»

Ранее, 21 сентября, армянская газета Hraparak сообщила, что Пашинян не собирается подавать в отставку из-за ситуации в Нагорном Карабахе или каких-то других обстоятельств. Такое обращение к узкому кругу лиц премьер Армении сделал на фоне протестов армян, требующих спасти Нагорный Карабах и выступающих за отставку Пашиняна.

За день до этого, 20 сентября, бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии армянской оппозиции «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил о начале процесса отстранения от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Он добавил, что совместно с оппозиционными партиями разработан поэтапный план отстранения Пашиняна и его команды от власти.

В тот же день начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко заявил «Известиям», что Пашинян является виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), так как Армения зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге, подписав четырехстороннее соглашение в Праге.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября. Жители Нагорного Карабаха стали покидать территорию. По последним данным, из региона в Армению переехало более 100 тыс. жителей.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023