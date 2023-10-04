Трамп отклонил предложение стать спикером палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост спикера палаты представителей США. Об этом он заявил 4 октября в суде в Нью-Йорке.

«Если я смогу помочь с процессом выборов, я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве», — сказал он журналистам.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Временно исполняющим обязанности спикера был назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Его кандидатуру предложил сам Маккарти.

До этого, 30 сентября, Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023 года), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства.