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Путин: мир избавляется от модели, когда пытаются загнать в кабалу целые регионы

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что мир постепенно уходит от экономического колониализма. Об этом в среду, 4 октября, он сообщил на встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — отметил он.

Кроме того, по его словам, также неизбежно и необходимо создание наиболее честного и справедливого многополярного мира. Однако, он добавил, такому мироустройству также необходимы прочные экономические основы.

Президент РФ обратил свое внимание на то, что создание прочных экономических основ такого миропорядка тесно связано с развитием современных технологий, которые предоставляют для граждан и предпринимательского сообщества большое количество новых возможностей.

Российский лидер указал, что они позволяют финансовым институтам создавать и поддерживать новую реальность многополярного мира.

«Вместе с тем распространение таких технологий ставит перед нами и качественно новые задачи по предотвращению новых угроз. И это вызов, практическая задача для всех нас», — добавил президент.

Помимо этого, Путин напомнил, что, несмотря на бурно развивающиеся технологичные финансовые институты, для сотрудничества между государства также крайне необходимо доверие.

Он также выразил уверенность, что мир придет к соглашению в вопросах международной финансовой безопасности.

«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»
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Ранее, 2 октября, заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил, что большинство развивающихся стран испытывают усталость от гегемонии Запада. По его словам, государства развивающегося блока ведут поиск «многополярного лидерства». На этом фоне навязываемое западными странами разделение мира больше неактуально, добавил он.

До этого, в сентябре, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

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