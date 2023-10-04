В Госдуме назвали главную проблему продажи алкоголя онлайн

Депутат Госдумы, глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что риск попадания на маркетплейсы контрафактной продукции является одной из проблем онлайн-продажи алкоголя.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 4 октября, парламентарий отметил, что эксперты комитета, которые представляют Общество защиты прав потребителя, а также крупные торговые сети выражают серьезные аргументы, которые должны быть учтены в реализации такой системы продажи алкоголя.

Депутат указал на то, что в настоящее время обязательной маркировке подлежат не все товарные группы. Он допустил целесообразность проведения пилотных проектов по продаже спиртного онлайн, ограничив либо ассортимент, либо территорию, где подобный формат продажи будет разрешен. По его мнению, это позволит сделать предварительные выводы об эффективности данной системы.

Гутенев также отметил, что вывод алкоголя из торговых сетей, где система достаточно прозрачна и надежна, формирует риски для традиционных сетей и будет стимулировать увеличивать наценку, чтобы компенсировать выпадающую доходную часть.

Парламентарий также обратил внимание на то, что рост стоимости нефтепродуктов приводит к большим затратам торговых сетей на логистику, в том числе через распределительные центы. В этой связи производители товаров, поставляющие свою продукцию, уже уведомляют сети о необходимости повышение отпускных цен.

3 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает продажу алкоголя в режиме онлайн. Между тем, по его словам, договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет на фоне жесткой позиции ряда ведомств. Силуанов назвал тему достаточно дискуссионной, пишет RT. Он указал на то, что у темы достаточно плюсов и минусов. В Минфине полагают, что плюсов больше, если будет установлен порядок и контроль за продажей, отмечает телеканал «Звезда».

В тот же день Минздрав РФ не поддержал предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что это сделает алкогольные напитки более доступными, что приведет к росту потребления, в том числе несовершеннолетними, пишет НСН. Кузнецов подчеркнул, что употребление алкоголя является фактором риска развития множества заболеваний и может влиять на продолжительность жизни, отмечает сайт kp.ru. Кузнецов добавил, что показатели потребления спиртосодержащих напитков всегда коррелировали со смертностью от внешних причин, сообщает телеканал «360».