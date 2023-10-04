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Черногория потеряла пятую часть турбизнеса из-за отказа от связей с РФ

Премьер Черногории: турбизнес потерял пятую часть из-за отказа от связей с Россией
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Черногория потеряла порядка 20% своего туристического бизнеса из-за нежелания поддерживать отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Дритан Абазович, выступая в Варшаве на международном форуме, посвященном вопросам безопасности, сообщил 4 октября портал Pobjeda.

Он подчеркнул, что туризм — ключевая часть черногорской экономики, но страна присоединилась к каждому пакету антироссийских санкций.

«Мы убили 20% нашего туристического рынка при том условии, что мы живем за счет туризма, 25% нашего ВВП обеспечивается благодаря туризму и 75% — путем прямых поступлений», — сказал он.

Абазович добавил, что Черногория готова к поиску других рынков, чтобы «выживать как-нибудь». Республика не хочет быть частью стран, которые решили «вести двойную игру» с Россией, заключил черногорский премьер.

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Ранее, 28 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители Евросоюза пытаются заставить страны Западных Балкан присоединиться к агрессивной линии в отношении России. Реальные проблемы этих государств в расчет не принимаются, добавила дипломат.

В июне в ЕС сообщили, что снижение туристического потока из России сказалось на прибыли стран ЕС. Испания, Финляндия, Латвия и Чехия несли значительные убытки. В частности, в Финляндии с начала конфликта на Украине число туристов из РФ снизилось с 1,2 млн в год до минимума. Туристический бизнес страны перенаправили на гостей из Германии, Италии и стран Бенилюкса.

В апреле директор консульского департамента МИД России Алексей Климов отметил, что Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС в отношении России.

Страны Запада ввели несколько пакетов антироссийских санкций на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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