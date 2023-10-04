Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Польские полицейские предстанут перед судом за убийство украинца в вытрезвителе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше полицейских и сотрудников вытрезвителя будут судить по делу об убийстве гражданина Украины. Всего перед судом предстанут восемь человек. Об этом сообщает польский портал RMF24 в среду, 4 октября.

Как отмечается, инцидент произошел 30 июля 2021 года во Вроцлаве. Тогда после вечеринки работавший на стройке 26-летний украинец Дмитрий Никифоренко в состоянии сильного алкогольного опьянения был доставлен в вытрезвитель, где, как пишет портал, «разыгралась настоящая драма».

«На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как жестоко полиция обращалась с украинцем. Они пытали его почти 40 минут, били по лицу, душили и давили полицейской дубинкой», — указывается в статье. В результате этих действий, несмотря на помощь медиков, молодой человек скончался, а его семье сообщили, что он умер во время вмешательства полиции из-за остановки сердцебиения.

Разбирательство по данному делу взяла на себя прокуратура, и в марте 2023 года было вынесено обвинение против восьми человек. Так, троих полицейских и двух сотрудников вытрезвителя обвинили в издевательствах над мужчиной и избиении его до смерти, еще одного сотрудника правоохранительных органов обвинили в том, что он не помог украинцу. Также обвинения в неумышленном убийстве были выдвинуты врачу вытрезвителя, а еще двоих сотрудников учреждения обвинили в зачистке следов происшествия.

Обвиняемым в смертельном избиении украинца может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, остальным — до 5 лет. Никто из них не признает вину, указал портал.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Ранее, в августе, в польском городе Бельск-Подляски трое мужчин были задержаны по подозрению в избиении 20-летнего гражданина Украины и его матери. Сообщалось, что избиение произошло после того, как между 20-летним украинцем и одним из нападавших произошел спор, в результате которого мужчина с компаньонами напал на иностранца. Когда на помощь сыну поспешила мать, ее нападавшие поляки тоже избили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023