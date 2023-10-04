Польские полицейские предстанут перед судом за убийство украинца в вытрезвителе

В Польше полицейских и сотрудников вытрезвителя будут судить по делу об убийстве гражданина Украины. Всего перед судом предстанут восемь человек. Об этом сообщает польский портал RMF24 в среду, 4 октября.

Как отмечается, инцидент произошел 30 июля 2021 года во Вроцлаве. Тогда после вечеринки работавший на стройке 26-летний украинец Дмитрий Никифоренко в состоянии сильного алкогольного опьянения был доставлен в вытрезвитель, где, как пишет портал, «разыгралась настоящая драма».

«На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как жестоко полиция обращалась с украинцем. Они пытали его почти 40 минут, били по лицу, душили и давили полицейской дубинкой», — указывается в статье. В результате этих действий, несмотря на помощь медиков, молодой человек скончался, а его семье сообщили, что он умер во время вмешательства полиции из-за остановки сердцебиения.

Разбирательство по данному делу взяла на себя прокуратура, и в марте 2023 года было вынесено обвинение против восьми человек. Так, троих полицейских и двух сотрудников вытрезвителя обвинили в издевательствах над мужчиной и избиении его до смерти, еще одного сотрудника правоохранительных органов обвинили в том, что он не помог украинцу. Также обвинения в неумышленном убийстве были выдвинуты врачу вытрезвителя, а еще двоих сотрудников учреждения обвинили в зачистке следов происшествия.

Обвиняемым в смертельном избиении украинца может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, остальным — до 5 лет. Никто из них не признает вину, указал портал.

Ранее, в августе, в польском городе Бельск-Подляски трое мужчин были задержаны по подозрению в избиении 20-летнего гражданина Украины и его матери. Сообщалось, что избиение произошло после того, как между 20-летним украинцем и одним из нападавших произошел спор, в результате которого мужчина с компаньонами напал на иностранца. Когда на помощь сыну поспешила мать, ее нападавшие поляки тоже избили.