Американский эксперт заявил, что Байден довел страну до катастрофы
Американский лидер Джо Байден довел страну до катастрофы, считает бывший консультант комитета палаты представителей США по иностранным делам Ли Коэн в материале газеты The Telegraph от 4 октября.
«Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене», — пишет Коэн.
По словам эксперта, для американцев мучительно осознавать, что администрация президента допустила атаку на дешевую энергию, которая обеспечивала Штатам богатую жизнь. Тяжело осознавать, что она же допустила беспорядок на границе, дав наркокартелям грабить американские города и травить детей наркотиками.
«Мы в состоянии катастрофы», — подводит Ли Коэн.
По его мнению, Байден жалок и настолько не имеет лидерских качеств, что не способен взять ответственность даже за собственную собаку, которая кусает агентов секретной службы.
Ранее, 27 сентября, представитель секретной службы США сообщил, что подвергся атаке немецкой овчарки Джо Байдена Коммандера. По его словам, это уже 11-е нападение собаки Байденов на агентов службы.
23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может наступить через восемь дней, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования.
1 октября сенат США одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, таким образом, законопроект утвержден конгрессом Соединенных Штатов Америки.
Отмечается, что проект не включает помощь Украине.