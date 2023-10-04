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Липчанин ожидает суда за смертельное ДТП в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Липецка, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Авария произошла утром 21 мая 2023 года на грунтовой дороге в Тугуро-Чумиканском районе. Следствие полагает, что водитель автобуса «Урал» из-за неисправности тормозной системы потерял контроль за движением и не справился с управлением. Машина опрокинулась, вылетела с проезжей части и упала в кювет.

В результате ДТП один из пассажиров автобуса погиб, еще один получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, пишет LipetskMedia. Впоследствии выяснилось, что водитель не имел права управлять транспортными средствами.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами») завершено. Материалы переданы в Николаевский-на-Амуре районный суд для рассмотрения.

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