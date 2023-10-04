Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из СССР Алексей Екимов и американцы Луис Брюс и Мунги Бавенди. Они открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы. Об этом 4 октября сообщил Нобелевский комитет на своем сайте.
«Эти мельчайшие нанотехнологические компоненты теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп», — сказано в сообщении.
Отмечается, что квантовые точки смогут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани.
Ученые также считают, что с помощью квантовых точек в будущем удастся создавать гибкую электронику, крошечные датчики и зашифрованную квантовую связь.
Нобелевскую премию по химии в прошлом году присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Они получили награду за развитие клик-химии и биоортогональной химии. Отмечалось, что исследователи внесли вклад в функциональный способ построения молекул.
Нобелевская премия является одной из наиболее престижных международных премий. Она ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.