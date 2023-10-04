На московском шоссе автомобиль снес пешехода и проехался по нему
На Открытом шоссе в Москве автомобиль снес пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и проехался по нему. Об этом 4 октября сообщает столичный дептранс в Telegarm-канале.
На кадрах видно, как человек начинает перебегать проезжую часть, когда его сносит машина. Пешеход оказывается на капоте авто, а потом слетает и попадает под его колеса.
В дептрансе уточнили, что обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте ДТП не затруднено.
Ранее, 28 сентября, в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада, затем выбежал на дорогу и попал под грузовик. Отмечается, что водитель просто не заметил мальчика. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, по факту происшествия сейчас проводится проверка.