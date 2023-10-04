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Бывший глава «Победы» покинет пост гендиректора «Перекрестка»

Бывший глава «Победы» Калмыков покинет пост гендиректора «Перекрестка»
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Андрей Калмыков покидает свой пост, сообщила 4 октября X5 Group.

Отмечается, что он займется собственными проектами.

Врио руководителя сети назначен директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимир Салахутдинов.

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Под управлением X5 Group находятся торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Калмыков был назначен гендиректором «Перекрестка» в августе 2022 года. До этого он занимал пост генерального директора авиакомпании «Победа».

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