Бывший глава «Победы» покинет пост гендиректора «Перекрестка»
Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Андрей Калмыков покидает свой пост, сообщила 4 октября X5 Group.
Отмечается, что он займется собственными проектами.
Врио руководителя сети назначен директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимир Салахутдинов.
Под управлением X5 Group находятся торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
Калмыков был назначен гендиректором «Перекрестка» в августе 2022 года. До этого он занимал пост генерального директора авиакомпании «Победа».