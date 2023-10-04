Во Франции опровергли обострение ситуации с клопами в транспорте Парижа
Министр-делегат транспорта Франции Клеман Бон заявил, что на данный момент обострения ситуации с постельными клопами нет. С таким заявления он выступил по итогам встречи с с персоналом транспортных компаний в среду, 4 октября.
«Какого-либо обострения ситуации с постельными клопами в общественном транспорте нет. Говорю всем, кто ежедневно пользуется транспортом: нет никакой опасности, равно как и ухудшения ситуации», — отметил он.
Бон добавил, что сообщения граждан «воспринимаются властями серьезно, проводятся тщательные проверки». Кроме того, пока что случаи присутствия клопов в транспорте не были зафиксированы.
Ранее, 3 октября, Минздрав Франции призвал прекратить панику из-за нашествия клопов в Париже после появления кадров, на которых насекомые ползают по сиденьям парижского метро, высокоскоростных поездов и в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.
Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо также призвал граждан не пользоваться услугами дезинсекторов за €2–3 тыс., а дождаться, пока французское правительство проведет работу по ограничению тарифов на эти услуги среди 450 согласованных компаний.
19 ноября 2022 года врач аллерголог-иммунолог высшей категории, врач «ИНВИТРО-ЮГ» Элла Чурюкина рассказала «Известиям» об опасности постельных клопов. Их укусы не только доставляют дискомфорт из-за зуда, но и могут стать причиной различных инфекций, включая туберкулез, бруцеллез, гепатит и других.