Пешеходную зону в районе улицы Победы благоустроили в Тамбове
В Тамбове завершили благоустройство пешеходной зоны, соединяющей улицы Победы, Генерал-майора Глазкова и Мичуринскую. Об этом региональное министерство ТЭК и ЖКХ сообщает в своем Telegram-канале.
«Пешеходная зона больше не станет полосой препятствий в межсезонье. <…> Бывшая протоптанная тропа стала настоящим сквером, асфальтовые дорожки ведут в соседний двор, а также к торговому центру и надземному пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», в сквере установлены фонари, лавочки, урны и перголы, пешеходные дорожки выложены плиткой, а вдоль них высажен газон. Также на территории смонтированы камеры видеонаблюдения.
Благоустройство выполнено в рамках программы «Дорога к дому», призванной «создать единые инфраструктурные пространства».