Суд обязал минприроды расчистить свалку возле дороги Мурманск – Териберка
В Мурманской области по иску природоохранной прокуратуры суд обязал министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства ликвидировать свалку на землях лесного фонда. Об этом региональное надзорное ведомство сообщает 4 октября.
Несанкционированную свалку выявили в районе 22-го км автодороги Мурманск – Териберка. Скопления мусора располагаются на участках, относящихся к Мурманскому лесничеству.
Как уточняет ИА «Би-порт», на землях лесного фонда свалены покрышки, пластины и корпуса аккумуляторов, куски железобетонных изделий, ткани, пенопласт, мебель, отходы асфальта, стеклянные бутылки, пластмасса, ртутьсодержащие лампы и другие виды отходов.
«Образование свалки на землях лесного фонда явилось следствием ненадлежащей реализации министерством статьи 98.2 Лесного кодекса РФ в части обеспечения охраны соответствующих территорий посредством систематического патрулирования лесов и принятия мер, направленных на пресечение и предотвращение нарушений лесного законодательства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании минприроды ликвидировать свалку. 20 сентября Первомайский районный суд Мурманска требование прокуратуры удовлетворил.