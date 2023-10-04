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МИД России обвинил Евросоюз в предательстве Армении

Представитель МИД Захарова заявила, что не Россия, а Евросоюз предал Армению
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Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
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Последние события в Нагорном Карабахе показали, что Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последние события отчетливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию», — высказалась она.

Дипломат указала на то, что ЕС занимался «увещеванием Армении» и заманивал Ереван в очередную ловушку. После чего европейские наблюдатели молча следили за тем, как развивалась ситуация.

Захарова также сказала, что в ЕС смотрели со стороны и на то, как российские миротворцы помогали покидающим Нагорный Карабах жителям и привозили гуманитарную помощь, добавила «Газета.Ru».

«Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно», — подчеркнула она.

По ее словам, отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве РФ, посоветовал Армении именно ЕС.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

2 октября было объявлено, что процесс разоружения карабахских формирований подходит к концу. Военные сдают российским миротворцам военную технику и оружие.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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