МИД России обвинил Евросоюз в предательстве Армении
Последние события в Нагорном Карабахе показали, что Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Последние события отчетливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию», — высказалась она.
Дипломат указала на то, что ЕС занимался «увещеванием Армении» и заманивал Ереван в очередную ловушку. После чего европейские наблюдатели молча следили за тем, как развивалась ситуация.
Захарова также сказала, что в ЕС смотрели со стороны и на то, как российские миротворцы помогали покидающим Нагорный Карабах жителям и привозили гуманитарную помощь, добавила «Газета.Ru».
«Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно», — подчеркнула она.
По ее словам, отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве РФ, посоветовал Армении именно ЕС.
Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.
28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.
2 октября было объявлено, что процесс разоружения карабахских формирований подходит к концу. Военные сдают российским миротворцам военную технику и оружие.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.