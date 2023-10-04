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Путин заявил о наличии у России друзей в Европе

Путин: у России много друзей в Европе
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Европе у России много друзей, заявил в среду, 4 октября, президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности в федеральной территории «Сириус», граничащей с Сочи.

Глава государства повторил слова одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья».

«Я хочу взять под защиту наших друзей — а у нас много друзей в Европе», — возразил Путин.

Он подтвердил, что те, кто считают, что семейные традиционные ценности умерли, ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и Европе. Однако сторонников традиционных ценностей в Европе много, «просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», заключил президент.

Подспорье для родителей: регионы разрабатывают новые меры поддержки молодых семей
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Ранее, 1 сентября, Путин сообщил, что России будет проводиться новый конкурс для всей семьи. Он выразил надежду, что проект внесет вклад в развитие семейных ценностей, которые составляют основу развития российского общества.

В августе президент раскритиковал навязываемый странами Запада «радикальный неолиберализм», направленный против традиционных ценностей.

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