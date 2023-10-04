Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 500 российских военнослужащих находятся в плену на Украине. Об этом в среду, 4 октября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, это примерные подсчеты, так как Киев не предоставляет информацию о пленных бойцах, а найти сведения о них очень сложно. При этом глава ДНР отметил, что счет украинских военных в российском плену идет на тысячи, поэтому «цифры несопоставимы».

Пушилин уточнил, что украинские пленные находятся в пенитенциарных учреждениях по всей России.

Исходный рубеж: ВС РФ продолжают отбивать атаки на донецком направлении
Уже в начале октября ВФУ будут вынуждены перейти в оборону, уверены военные эксперты

Ранее в этот день украинские военнопленные сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли по ним огонь за попытку оставить позиции на острове под Херсоном, где они находились без боеприпасов и еды. По словам одного из пленных, его отряд принудили отправиться на остров угрозами.

До этого, 1 октября, военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы боевиков ВСУ. По словам одного из пленных, они должны были наблюдать за противником с пустых позиций. Командование также обещало прислать подкрепление, но в итоге украинские бойцы остались одни и попали в плен.

Также 1 октября офицер-инструктор группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Аид рассказал, что ВСУ стараются уничтожать военных, побывавших в российском плену. Это делается, чтобы избежать утечки информации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023