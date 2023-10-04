Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

Около 500 российских военнослужащих находятся в плену на Украине. Об этом в среду, 4 октября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, это примерные подсчеты, так как Киев не предоставляет информацию о пленных бойцах, а найти сведения о них очень сложно. При этом глава ДНР отметил, что счет украинских военных в российском плену идет на тысячи, поэтому «цифры несопоставимы».

Пушилин уточнил, что украинские пленные находятся в пенитенциарных учреждениях по всей России.

Ранее в этот день украинские военнопленные сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли по ним огонь за попытку оставить позиции на острове под Херсоном, где они находились без боеприпасов и еды. По словам одного из пленных, его отряд принудили отправиться на остров угрозами.

До этого, 1 октября, военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы боевиков ВСУ. По словам одного из пленных, они должны были наблюдать за противником с пустых позиций. Командование также обещало прислать подкрепление, но в итоге украинские бойцы остались одни и попали в плен.

Также 1 октября офицер-инструктор группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Аид рассказал, что ВСУ стараются уничтожать военных, побывавших в российском плену. Это делается, чтобы избежать утечки информации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.