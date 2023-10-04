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В молдавском селе восстановили памятник Ленину после акта вандализма

В молдавском селе Братушаны восстановили поврежденный вандалами памятник Ленину
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Фото: Telegram/soldat_pobedi
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Памятник Владимиру Ленину, поврежденный вандалами в молдавском селе Братушаны, восстановлен неизвестным меценатом. Об этом 4 октября рассказал глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

Памятнику вернули первозданный вид через несколько недель после разрушения.

«Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным», — написал он в Telegram-канале.

Вандалы повредили бюст 7 сентября. Мэр города Единцы, расположенного рядом с селом, Константин Кожокару отметил, что акты вандализма недопустимы, так как поврежден памятник историческому лицу. Он указал, что людей, которые разделяют идеологию Ленина, в городе немало.

Рядом с памятником находились камеры видеонаблюдения. Градоначальник выразил надежду, что благодаря им вандалы будут найдены.

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В августе на севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам, установленный в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Злоумышленники написали на нем Pe aici au trecut ocupanţii, что в переводе с румынского означает «Здесь прошли оккупанты».

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