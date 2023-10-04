В молдавском селе восстановили памятник Ленину после акта вандализма
Памятник Владимиру Ленину, поврежденный вандалами в молдавском селе Братушаны, восстановлен неизвестным меценатом. Об этом 4 октября рассказал глава республиканского поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Памятнику вернули первозданный вид через несколько недель после разрушения.
«Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным», — написал он в Telegram-канале.
Вандалы повредили бюст 7 сентября. Мэр города Единцы, расположенного рядом с селом, Константин Кожокару отметил, что акты вандализма недопустимы, так как поврежден памятник историческому лицу. Он указал, что людей, которые разделяют идеологию Ленина, в городе немало.
Рядом с памятником находились камеры видеонаблюдения. Градоначальник выразил надежду, что благодаря им вандалы будут найдены.
В августе на севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам, установленный в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Злоумышленники написали на нем Pe aici au trecut ocupanţii, что в переводе с румынского означает «Здесь прошли оккупанты».