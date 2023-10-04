Путин назвал глупыми решения о присвоении чужих активов

Люди, которые принимают решение об аресте счетов и присвоении чужих активов, не отличаются большим умом. Такое мнение 4 октября высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом не отличаются, если совершают те ошибочные действия, которые идут в конечном счете и им самим во вред», — отметил российский лидер, говоря об избавлении мира от диктатуры финансовой модели, целью которой является загнать в кабалу целые регионы планеты.

Во время своего выступления Путин рассказал о совместном проекте нескольких центральных банков стран Азии и Ближнего Востока. Он позволяет этим государствам осуществлять выпуск и обмен цифровых валют.

Президент отметил, что при способе взаимодействия, описанном в проекте, никакая третья сторона не имеет возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В частности, меры, которые предусматривает проект, не позволят заблокировать сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы.

Ранее, 11 апреля, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что в России возбуждено уголовное дело после присвоения активов российского банка на Украине стоимостью более чем в $1 млрд. По данным источника «РИА Новости», речь идет о дочернем представительстве Сбербанка. При этом, по его словам, все попытки России разрешить украинцам пользоваться ресурсами банка власти страны, «руководствующиеся исключительно своими алчными интересами», блокировали.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни предпринимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

Еще 20 ноября прошлого года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.