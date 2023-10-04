АПА: Азербайджан отказался от участия в переговорах с Арменией в Гранаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с представителями Армении, Евросовета, а также лидеров Германии и Франции, которая должна была состояться 5 октября в испанской Гранаде. Об этом накануне переговоров сообщило азербайджанское агентство АПА.
В качестве причины указывается отказ включить в состав саммита Турцию, на чем настаивал Алиев. Против этого предложения, в частности, выступили Франция и Германия. Подобная позиция была названа Баку деструктивной.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в европейском политическом сообществе сформировалась антиазербайджанская атмосфера, о чем говорят последние заявления официальных лиц Франции и Евросовета. Исходя из этого, Алиев счел нецелесообразным переговоры такого формата.
Встреча была анонсирована еще в конце сентября. Предполагалось, что помимо президента Азербайджана в ней примут участие премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Евросовета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Поводом для саммита послужило обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в регионе новую военную операцию. Одной из ее целей был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. При посредничестве российских миротворцев удалось добиться прекращения огня. А 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана, по итогам которой в Баку допустили возможность подписания мирного договора.
Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.
В 2022 году стороны подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.