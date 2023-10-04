Еще 13 жилых домов признали аварийными в Саратове

В Саратове признали аварийными и подлежащими сносу еще 13 многоквартирных и частных домов. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на соответствующее распоряжение главы города Лады Мокроусовой от 4 октября.

По четыре дома, запланированных к сносу, расположены в Волжском, Гагаринском и Ленинском районах, еще один — в Заводском. К 1 октября 2025 года в Заводском районе должен быть снесен двухэтажный кирпичный дом по улице Азина, 5, построенный в 1951 году, а в Волжском районе — дома по улице Глебучев Овраг, 664, Молодежная, 29, Валовая, 44 литера Ж, Октябрьская, 41 литера Д, П.

В Ленинском районе сносу подлежат пятиэтажки по улице Антонова, 9, Студеная, 9 и проспекту 50 лет Октября, 134б, а также четырехэтажный дом по Гвардейской, 20а. Их демонтируют до 1 сентября 2025 года.

В Гагаринском районе к августу 2025-го снесут частные одноэтажные дома № 1, 2, 3 на железнодорожном разъезде Горючка, двухэтажку по улице Центральная, 66 в селе Шевыревка.

Информагентство также пишет, что собственники должны освободить помещения в течение трех месяцев со дня публикации распоряжения.