Дело возбудили после гибели годовалой девочки от удара током в томском селе
В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в результате удара током. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 3 октября в селе Минаевка Асиновского района. По предварительным данным следствия, местная жительница оставила в доме без присмотра двух дочерей 2021 и 2022 годов рождения, не отключив при этом от сети электроприборы.
«Годовалая девочка открыла дверцу духового шкафа электрической плиты, которая упала на нее. В результате поражения током ребенок скончался на месте», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначен судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, пишет РИА «Томск». Все обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
16 сентября в селе Цыганово Томской области от удара током погиб двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.