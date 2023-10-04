Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Турецкая разведка ликвидировала организатора теракта в Стамбуле в 2022 году

0
Фото: Global Look Press/Onur Dogman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организатор теракта в центре Стамбула в 2022 году Набо Келе Хайри 3 октября был ликвидирован на севере Сирии, сообщает телеканал TRT Haber.

Хайри обучал обвиняемую в осуществлении теракта Ахлям аль-Башир и способствовал ее переходу через турецкую границу, говорится в материалах турецкой разведки (MIT). После того как сотрудники разведки выяснили, что Набо Келе Хайри находится на территории сирийской провинции Ханеке, агенты стали выжидать удобного момента для ликвидации.

«В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри», — говорится в сообщении.

Поняли возвратно: Сирия готова восстановить отношения с Турцией
Чем вызвано текущее сближение Анкары и Дамаска

13 ноября 2022 года произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, 99 получили ранения разной степени тяжести, включая трех россиян.

Была задержана гражданка Сирии. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице Истикляль.

В ходе допроса Аль-Башир призналась в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом тогда выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023