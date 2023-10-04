Турецкая разведка ликвидировала организатора теракта в Стамбуле в 2022 году
Организатор теракта в центре Стамбула в 2022 году Набо Келе Хайри 3 октября был ликвидирован на севере Сирии, сообщает телеканал TRT Haber.
Хайри обучал обвиняемую в осуществлении теракта Ахлям аль-Башир и способствовал ее переходу через турецкую границу, говорится в материалах турецкой разведки (MIT). После того как сотрудники разведки выяснили, что Набо Келе Хайри находится на территории сирийской провинции Ханеке, агенты стали выжидать удобного момента для ликвидации.
«В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри», — говорится в сообщении.
13 ноября 2022 года произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, 99 получили ранения разной степени тяжести, включая трех россиян.
Была задержана гражданка Сирии. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице Истикляль.
В ходе допроса Аль-Башир призналась в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.
Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом тогда выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.