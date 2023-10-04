Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило 4 октября в своем Telegram-канал украинское издание «Зеркало недели».
«В регионе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности», — уточняется в сообщении.
Подробностей инцидента не приводится.
Сирены о воздушной тревоге также звучат в Полтавской и Харьковской областях.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Тогда же сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.