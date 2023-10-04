Делегации РФ выдали визы США для участия в консультациях «ядерной пятерки»

Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки». Об этом 4 октября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сегодня выдали», — сообщил он ТАСС.

Консультации «ядерной пятерки» пройдут в рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что в них примут участие представители России, США, Великобритании, Франции и Китая.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Так, 23 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским журналистам не выдают визы США для полета с Лавровым на заседание Совета Безопасности ООН. По ее словам, такое действие — «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо». Разрешения на въезд в страну журналисты в итоге не получили.

Затем 7 сентября, Рябков заявил, что не все члены делегации РФ получили визы для поездки на Генассамблею ООН в США. Россия призвала американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи разрешений для освещения мероприятия. Позднее, 18 сентября, сообщалось, что российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы США.