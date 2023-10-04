ВСУ понесли под Соледаром крупнейшие за всю СВО потери командного состава
Удар ВКС России по штабу отдельной тактической группы «Соледар» нанесен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «Южный фронт».
Штаб был выявлен снимками космической разведки и был уничтожен планирующей полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500. Раненых командиров ВСУ доставили в аэропорт Жешув (Польша) для эвакуации в заграничные госпитали.
Военные эксперты отметили, что авиаудар привел к крупнейшим потерям среди командного состава украинской армии за все время. Также в результате него были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта.
Уточняется, что ликвидированный командный пункт занимался сбором разведывательных данных и координацией действий подразделений украинской армии.
Накануне Минобороны РФ показало кадры боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.
Кроме того, 3 октября начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты украинской армии в районе Новодонецкого и севернее Приютного.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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