Мужчина и ребенок пострадали в пьяном ДТП в Казани
В Казани в результате столкновения иномарки и отечественного авто, водитель которого был пьян, пострадали мужчина и ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 3 октября на улице Академика Павлова. Напротив дома № 6а 37-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Kia.
Как выяснилось, водитель отечественной машины в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения пострадали 62-летний и семилетний пассажиры иномарки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
30 сентября в Брянске 16-летний подросток пострадал в результате наезда пьяного автомобилиста.