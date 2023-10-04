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Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

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На Украине в плену находятся около 500 российских военнослужащих. Об этом 4 октября в эфире «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Российских военнослужащих находится на Украине (в плену. — Ред.) в районе 500 человек» — сказал Пушилин.

Он добавил, что это неточная цифра, поскольку киевские власти не дают российской стороне никаких данных о численности пленных. В России же, по его словам, в плену находятся тысячи украинских военных, они распределены по пенитенциарным учреждениям по всей территории России.

«Цифра не сопоставима», — добавил глава ДНР.

Он также уточнил, что раньше стороны обменивались информацией, но ситуация изменилась. Сейчас получить сведения гораздо труднее, поскольку «Украине не нужно ничего этого».

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Ранее, 1 октября, офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что Вооруженных силы Украины (ВСУ) стараются добивать побывавших в плену военных. По его словам, своих военных, побывавших в плену, украинская армия старается уничтожать еще у линии фронта. Это делается, чтобы не допустить утечки информации.

До этого, 28 сентября, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) двое украинских военных застрелили сослуживца, когда он попытался помешать им сдаться в плен войскам РФ. Во время допроса выживших выяснилось, что убитый боевик хвастался участием в пытках мирного населения оккупированной части ЛНР.

До этого, 17 августа, корреспондент «Известий» показал сдачу в плен боевиков ВСУ при помощи радиостанции в районе Донецка. Отмечалось, что один из украинских военных увидел пост о возможности сдаться в плен, но сослуживцы только посмеялись над ним. Но после того как он погиб в ходе боя, украинские солдаты поменяли мнение. Боевики выяснили, что попросить о сдаче в плен можно через радиостанцию, что впоследствии они и сделали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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