Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами «Роснано»

Правительство России плотно занимается вопросами по финансовому оздоровлению ситуации в АО «Роснано», сообщил в среду, 4 октября, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что внутри «Роснано» предпринимаются меры, направленные на оздоровление корпорации. Однако упомянутая ранее президентом РФ Владимиром Путиным финансовая дыра «действительно слишком большая», подчеркнул Песков.

«И вопросы, связанные с тем, целесообразно [спасать корпорацию] или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерируются предложения соответствующие», — заявил официальный представитель Кремля.

3 октября из отчетности «Роснано» стало известно, что корпорация не сможет до конца года погасить долги собственными средствами. В отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, указано, что компания отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества согласно терминологии 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По состоянию на 30 июня 2023 года чистый долг корпорации составил 95,6 млрд рублей. До этого, 31 декабря 2022, года эта сумма составляла 90,8 млрд рублей.

12 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) заявил, что он не понимает мотивы отъезда бывшего главы «Роснано» Анатолий Чубайс из России. Однако президент России отметил, что в возглавляемой Чубайсом корпорации образовалась огромная финансовая дыра.

В марте 2022 года предприниматель Чубайс покинул пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из РФ. Появилась информация, что произошедшее связано с несогласием бизнесмена с проводимой политикой страны по защите Донбасса. При этом окружение Чубайса подтвердило, что он покинул пост и страну, не назвав при этом причин, по которым это случилось.