Жителю Кировской области прооперировали сердце из-за кариеса зубов

Жителю Кировской области провели операцию на сердце из-за не вылеченного вовремя кариеса зубов, сообщила 4 октября пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что 40-летнего пациента госпитализировали с Центр кардиологии и неврологии в Кирове с серьезными диагнозами, хотя подобные изменения нехарактерны для людей такого возраста. Причина патологии была установлена в ходе диагностики.

«Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца», — рассказал главврач больницы Александр Исаков.

Пациенту к моменту госпитализации зубы уже вылечили, но изменения были необратимыми. В итоге мужчине поставили протез аортального клапана. Он уже выписан из больницы со значительными улучшениями.

Как напомнила главный стоматолог региона Ирина Халявина, плохой уход за полостью рта, а также наличие кариеса, зубного камня или налета и разрушенных зубов негативно влияет на организм человека.

«Давно доказано, что хроническое воспаление в полости рта влияет практически на все органы и системы, вызывая или отягощая общесоматические заболевания», — отметила специалист.

По ее словам, наиболее разрушительное воздействие патогенные микробы полости рта оказывают на сердечно-сосудистую систему.

В организме здорового человека стрептококки, стафилококки и грибы кандида неопасны, так как слизистая рта выполняет роль прочного барьера, но если организм ослаблен хроническим воспалением, то они попадают в кровь, а затем и в сердце, объяснила стоматолог.

В конце сентября стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова рассказала «Известиям», что невылеченные заболевания зубов и десен могут привести к целому ряду других проблем со здоровьем, в том числе гастриту, патологиям печени и почек, повышенному риску инфарктов, инсультов и прочих заболеваний.