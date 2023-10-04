Названы районы Тульской области с наибольшим числом алкоголиков

В Тульской области 13 557 жителей находятся на диспансерном наблюдении из-за алкоголизма в 2023 году, что на 1151 человека ниже, чем годом ранее. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения, сообщает ТСН24 в среду, 4 октября.

По информации ведомства, больше всего алкозависимых выявлено в Туле, Новомосковске и Щекино. При этом наибольшее число пациентов этой категории проживают в Новомосковске, Суворовском и Белевском районах.

Как пояснили в региональном минздраве, чаще всего алкоголиками становятся из-за семейных проблем, наследственности, наличия нервных и психических расстройств, стресса и плохой социальной адаптации.

Ранее в сентябре врач из Коми перечислила признаки зависимого от алкоголя человека. Среди них — скрытное поведение, употребление спиртного без весомого повода и нарушения сна.